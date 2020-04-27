Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией

13:47 | 28.04.2020

Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба и проекта Университета Джонса Хопкинса (США).



По данным на 28 апреля, в России общее число случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии превысило 93 тысячи. В Иране, по последней информации, их свыше 91 тысячи.



Как отмечает РБК, в России за последние сутки были зафиксированы 6411 новых случаев коронавируса, что стало максимальным показателем за все время эпидемии. Накануне оперативный штаб сообщал о 6198 зараженных.



Отметим, что на седьмой строчке в рейтинге стран-лидеров по заражению находится Турция с 112 тысячами зараженных. Первое место занимают США почти с миллионом инфицированных (988 тысяч).

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