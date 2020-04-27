Путин сегодня проведёт совещание по коронавирусу с главами регионов

13:42 | 28.04.2020

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что на 28 апреля запланировано проведение совещания с участием Путина и глав регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передает russian.rt.com. Губернаторы должны будут представить отчет о проделанной работе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Песков уточнил, что совещание будет проходить в режиме видеоконференции.



Ранее Песков говорил, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране.

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