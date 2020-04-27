Связанная с Ксенией Собчак крабовая компания вошла в обновленный список системообразующих

13:13 | 28.04.2020

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Минэкономразвития, в обновленный список системообразующих компаний России вошли 10 компаний, представляющих рыбную отрасль. Причем, совладельцем одной из них является экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак. По данным издания включить компанию в список системообразующих попросила мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова.



Компаниям в этом списке Путин предложил выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

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