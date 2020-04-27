Россия и мир
17:47 | 27.04.2020
Фото: photocentra.ru
В Московской области послушник сжег себя заживо из-за подтвержденного теста на коронавирус
Пелипенко попал в больницу с пневмонией еще 16 апреля. Вскоре он получил подтвержденный тест на COVID-19. После этого, в ночь с 23 на 24 апреля Дмитрий сбежал – через окно первого этажа больницы, вырвав москитную сетку.
Однако через несколько часов его снова привезли в больницу – но уже с 90 процентами ожогов тела. По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви – прямо на больничной территории.
Вскоре он умер.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
27.04.2020
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