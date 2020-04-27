В Московской области послушник сжег себя заживо из-за подтвержденного теста на коронавирус

17:47 | 27.04.2020

Фото: photocentra.ru

В Сергиевом Посаде послушник Троице-Сергиевой Лавры Дмитрий Пелипенко сжег себя заживо, узнав, что заразился коронавирусом.



Пелипенко попал в больницу с пневмонией еще 16 апреля. Вскоре он получил подтвержденный тест на COVID-19. После этого, в ночь с 23 на 24 апреля Дмитрий сбежал – через окно первого этажа больницы, вырвав москитную сетку.



Однако через несколько часов его снова привезли в больницу – но уже с 90 процентами ожогов тела. По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви – прямо на больничной территории.



Вскоре он умер.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»