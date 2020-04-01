Турецкие отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии коронавируса

16:33 | 27.04.2020

Турецкие отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц, сообщает газета Ahaber. Теперь, как уточнил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой, постояльцев будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис «а-ля-карт», в то время как самообслуживание гостей останется в прошлом.



В целом, по его прогнозам, если ситуация с коронавирусом в Турции и в мире будет улучшаться, то сначала в конце мая откроются отели с «сертификатами здоровья» и запустится внутреннее транспортное сообщение. На втором этапе турецкие власти разрешат авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад. Эрсой предполагает, что начало иностранного туризма можно ожидать к концу августа.

© «Вечерние ведомости»