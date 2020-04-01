Песков заявил, что решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики

16:11 | 27.04.2020

Решение по вопросу самоизоляции российских граждан будет принято на основе текущей динамики, далеко идущие планы строить рано, заявил в понедельник пресс-секретарь Путина Песков. «Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, наверное, пальцем в небо», — добавил Песков.



Ранее 27 апреля Песков рассказал, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, «в первый месяц лета станет полегче».

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