В Госдуме рассказали о невозможности переноса майских праздников

11:40 | 27.04.2020

Перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней станет нагрузкой на экономику, поэтому надо выбрать, чего хотят россияне — «праздновать или выкарабкаться». Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Нилов. «Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться», — цитирует его РИА Новости.



Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Рязанский также высказал мнение, что майские праздники не надо переносить из-за режима самоизоляции. По мнению парламентария, россияне смогут отметить их в домашней обстановке.

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