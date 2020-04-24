Более 85% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет

15:37 | 25.04.2020

Фото: m.bel.sputnik.by

За последние сутки в Москве выявили 2612 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 39 509 заболевших.



Среди новых заболевших:



- 42% — от 18 до 45 лет

- 37,5% — от 46 до 65 лет

- 9% — от 66 до 79 лет

- 4,5% — старше 80 лет

- 7% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»