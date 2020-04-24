Неизвестные напали на сотрудников министерства обороны в их домах

15:10 | 25.04.2020

Фото: voennoedelo.com

В Подмосковье и Новой Москве грабители напали на коттеджи сразу двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. Одного из них били молотком, чтобы он выдал, где спрятал деньги и ценности. По описанию жертв, действовала банда «азиатов».



Первый пострадавший – помощник замминистра обороны генерал-майор Александр Кирилин. Преступники разбили окно в его доме, забрались внутрь и вынесли всё ценное, что попалось им на глаза.



Второму повезло куда меньше – начальник отдела развития и модернизации связи Минобороны Игоря Кузнецова избили, несколько раз ударили молотком его и жену, после чего унесли из дома два килограмма серебряных монет, деньги и телефоны.



Кузнецов с супругой описали подозреваемых – по их словам, это были трое мужчин азиатской внешности, на лицах у них были медицинские маски.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»