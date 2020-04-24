В России провели 2,7 млн исследований на коронавирус

12:40 | 25.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

Согласно данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день провели более 2,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.



Так, за последние сутки проведены 169,4 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. В России под медицинским наблюдением на 25 апреля остаются 168 055 человек.



Напомним, что на 24 апреля зарегистрировано 68 622 случая COVID-19. Уже выздоровели 5 568 человек, скончались – 615.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»