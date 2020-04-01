Глава Военно-медицинской академии Александр Фисун уволился из-за коронавируса у курсантов

17:42 | 23.04.2020

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом, передает russian.rt.com.



В Минобороны подчеркнули, что с началом пандемии в Академии начали профилактику новой болезни, развернули инфекционный центр, подготовили лекарства и так далее, однако, «несмотря на это, были допущены просчеты».



21 апреля в Министерстве обороны признали наличие коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии. Там сообщили, что помимо факультета подготовки врачей для иностранных армий дали положительный результат на болезнь 55 курсантов других факультетов. Общее число заболевших ведомство не называло, отмечает РБК.

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