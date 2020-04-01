Путин заявил, что россиянам нужно оказывать помощь в сфере кредитования без абстрактных обещаний

17:38 | 23.04.2020

Путин во время общения с банкирами заявил, что россиянам нужно оказывать помощь в сфере кредитования вовремя и без абстрактных обещаний, передает телеканал «Россия 24».



«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал Путин.



Кроме того, он добавил, что пока существует некоторые проблемы и сложности в получении гражданами кредитных каникул или в получении предпринимателями льготных кредитов.

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