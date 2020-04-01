В Кремле ответили на вопрос о снятии режима самоизоляции в России

16:14 | 23.04.2020

Даты, до которой должно быть принято решение о выходе граждан с самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, нет, заявил в четверг пресс-секретарь Путина Песков.



Накануне Минздрав России назвал преждевременными разговоры о выходе страны на плато по распространению коронавируса. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, взрывного роста числа новых случаев коронавируса не наблюдается, сообщает lenta.ru.

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