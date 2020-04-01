Жители Петербурга подали иск к властям из-за ограничений в связи с коронавирусом

15:02 | 23.04.2020

Более 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторых положений постановлений городского правительства, установивших ограничения для местных жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте объединения юристов «Команда 29».



Авторы иска считают, что вводить подобные ограничения региональные власти не имеют права, и для этого требуется введение режимов ЧС или ЧП на федеральном уровне.



Как передает РБК, истцы, в частности, указывают, что постановление о введении в Петербурге ограничений нарушает их права на: свободу передвижения; свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности; свободу собраний; благоприятную окружающую среду; труд; свободу получения информации.



При этом юристы подчеркивают, что не отрицают опасность инфекции, и призывают граждан соблюдать меры самоизоляции. Однако они хотели бы придать этим мерам законный характер.

© «Вечерние ведомости»