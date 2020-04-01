Ангела Меркель назвала эпидемию COVID-19 самым серьезным вызовом с момента создания ФРГ

14:55 | 23.04.2020

Эпидемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом заявила в ходе выступления в Бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель.



При этом, по ее словам, Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, и ей придется долго жить с этим. «Мы живем не в финальной фазе пандемии, а все еще в самом начале», — сказала Меркель.



Кроме того, канцлер считает, что точно оценить экономические потери Германии и сроки восстановления ее экономики пока невозможно.

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