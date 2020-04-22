Министр энергетики Александр Новак заявил, что продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%

14:20 | 23.04.2020

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что на российских АЗС зафиксировано снижение объемов продаж бензина на 40-50%. По его словам, в настоящее время мир находится в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть, оно составляет 20-30 миллионов баррелей в сутки.



Новак также отметил, что по сравнению с 2019 года цены на нефтепродукты в стране все равно стабильны, а на бензин они даже выросли на 1,7%, что ниже инфляции. Кроме того, ведомство продолжает постоянно отслеживать ситуацию на рынке.

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