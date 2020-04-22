Россия и мир
14:20 | 23.04.2020
Министр энергетики Александр Новак заявил, что продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%
Новак также отметил, что по сравнению с 2019 года цены на нефтепродукты в стране все равно стабильны, а на бензин они даже выросли на 1,7%, что ниже инфляции. Кроме того, ведомство продолжает постоянно отслеживать ситуацию на рынке.
© «Вечерние ведомости»
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