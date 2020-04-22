Путин снял с должности зампредседателя СКР Сорочкина

14:00 | 23.04.2020

Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) - руководитель Главного военного следственного управления СКР Александр Сорочкин указом Путина освобожден от должности.



Сорочкин занимал должность зампреда СК при прокуратуре РФ — руководителя военного следственного управления с декабря 2007 года. После образования самостоятельного федерального государственного органа в 2011 году был назначен зампредом СК РФ.

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