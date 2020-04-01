В Минобрнауки назвали дату начала учебного года в российских вузах

14:48 | 22.04.2020

Новый учебный год в российских вузах начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



Ранее Фальков рекомендовал российским вузам с 16 марта организовать переход на дистанционное обучение студентов для профилактики распространения коронавируса. Кроме того, министр допустил, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме. При этом он подчеркнул, что акцент будет сделан на качестве образования, и стратегия будет определяться исходя из этого.

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