Россия и мир
14:48 | 22.04.2020
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года в российских вузах
Ранее Фальков рекомендовал российским вузам с 16 марта организовать переход на дистанционное обучение студентов для профилактики распространения коронавируса. Кроме того, министр допустил, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме. При этом он подчеркнул, что акцент будет сделан на качестве образования, и стратегия будет определяться исходя из этого.
© «Вечерние ведомости»
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