Немецкие ученые назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

14:43 | 22.04.2020

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. Об этом рассказал в интервью RTL Today один из авторов исследования Хендрик Штреек.



Ученые выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберге, где были выявлены более 1,4 тыс. заболевших и зафиксировано 46 смертей, передает РБК.



Как отметил вирусолог университетской клиник в Берлине Кристиан Дростен, коронавирус SARS-CoV-2 чрезвычайно подвержен к высыханию на воздухе, поэтому единственный способ заразиться им - это капельный путь при контакте с носителем вируса.



Кроме того, ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», — сообщил Штреек.

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