В Минздраве усомнились в наступлении пика по распространении коронавируса в России

14:36 | 22.04.2020

В Минздраве России усомнились в наступлении пика по распространении коронавируса в стране. Помощник министра Алексей Кузнецов рассказал «РИА Новостям», что пик еще не достигнут.



При этом он отметил, что наступление пика распространения COVID-19 в стране ничего не изменит в работе врачей, так как вся российская медсистема работает в «мобилизованном режиме».

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