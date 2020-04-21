Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

14:28 | 22.04.2020

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.



По данным оперштаба, многие жители Москвы не обращаются за помощью с симптомами ОРВИ, так как считают, что у них простуда или сезонная аллергия. В сообщении сказано, что даже «незначительные на первый взгляд симптомы» — кашель, насморк, повышение температуры, — могут быть связаны с заражением коронавирусом, так как его можно спутать с ОРВИ или аллергией. При наличии таких симптомов надо оставаться дома, но не заниматься самолечением.



«Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на пятый-восьмой день после заражения, и требует немедленной госпитализации. Две трети умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники», - говорится в сообщении штаба.



Напомним, в Москве зафиксировано почти 32 тысячи случаев COVID-19, летальных исходов – 261.

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