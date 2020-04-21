Врач и телеведущий Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса

14:10 | 22.04.2020

Врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что ошибся с прогнозом пика заболеваемости в России, передает РБК. При этом он уверен, что такую ошибку допустил не только он, но и врачи во всем мире.



По его словам, сейчас прогноз таков, что до мая распространение COVID-19 в стране будет расти, в мае заболевание выйдет на плато (когда число новых случаев не растет), а к концу мая будет спад эпидемии.

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