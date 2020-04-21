18-летнего жителя Тюменской области задержали за подготовку нападения на школу

13:39 | 22.04.2020

Оперативники ФСБ задержали в Тюменской области молодого человека, готовившего нападение на одно из образовательных учреждений. У него изъяли ружье, два охотничьих ножа, рации, селитру и инструкции по изготовлению самодельных бомб.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, сейчас молодой человек проходит по делу как подозреваемый в приготовлении к убийству двух или более лиц общеопасным способом. Он задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

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