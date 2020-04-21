В ООН заявили об угрозе массового голода из-за пандемии коронавируса

13:33 | 22.04.2020

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность, передает РИА «Новости». «Миллионы людей, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания», - заявил Бизли.



По его словам, сейчас в мире голодает 821 млн человек. Из-за коронавируса столкнуться с критическим уровнем голода могут еще около 130 миллионов.



Речь идет, прежде всего, о странах Африки, где живет половина голодающих. Еще 43 млн человек, сталкивающихся с голодом, проживают на Ближнем Востоке и в Азии. 18,5 млн — в странах Карибского бассейна и Латинской Америки, сообщает РБК.

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