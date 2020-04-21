Власти РФ собираются существенно расширить права полицейских

13:25 | 22.04.2020

Полицейским в России захотели разрешить вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Такой законопроект подготовили в правительстве, передает «Интерфакс». При этом с них снимается ответственность за вред, причинённый гражданам или организациям при вскрытии транспортного средства.



Полицейских также хотят снабдить правом применять оружие при задержании, если преследуемое лицо пытается получить доступ к оружию, или если сотрудник МВД видит для себя угрозу.



Поправки, расширяющие права полиции, были одобрены правительством на этой неделе. В Думу их еще не внесли.

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