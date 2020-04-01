Во Владикавказе арестован оперный певец и общественный деятель Вадим Чельдиев

16:49 | 21.04.2020

Ленинский суд Владикавказа арестовал на два месяца бывшего оперного певца, общественного деятеля Вадима Чельдиева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывах к массовым акциям неповиновения.



Как напоминает «Эхо Москвы», вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.

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