Автор теории «черного лебедя» Нассим Талеб рассказал о мире после пандемии коронавируса

16:35 | 21.04.2020

Американский экономист и автор нашумевшей книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб заявил, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним. В частности, он заявил, что коронавирус может «убить» мегаполисы — люди, которые перешли на работу из дома, могут навсегда покинуть города и уехать в сельскую местность. Кроме того, эпидемия ускорит переход к онлайн-обучению — образовательные учреждения смогут за счет этого серьезно сэкономить на зданиях, логистике и т.п.



Изменятся и потребительские привычки, то есть, начнется «откат к старым добрым временам». Талеб уверен, — за время самоизоляции люди научатся отказываться от излишеств в пользу действительно важных вещей.



Напомним, Нассим Талеб — автор теории «черного лебедя». Согласно ей, в мире иногда случаются непредсказуемые, но судьбоносные события, которые могут перевернуть ход истории.

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