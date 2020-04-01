Власти Республики Алтай обязали всех прибывших из других регионов РФ самоизолироваться

14:33 | 21.04.2020

Глава Республики Алтай Хорохордин подписал новые правила въезда туристов в Республику Алтай, скорректировав распоряжение правительства региона о введении на территории режима повышенной готовности.



Как говорится в документе, с 21 апреля все прибывающие на Алтай из других регионов должны сообщать о приезде, месте нахождения и датах пребывания на специальную горячую линию. Кроме того, приехавшие в регион должны уйти на двухнедельную самоизоляцию.



Кроме того, все гостиницы и базы отдыха в Горном Алтае будут закрыты минимум до 1 июня. На въездах в регион будут дежурить полиция и Роспотребнадзор.

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