В Госдуме РФ предложили заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

14:27 | 21.04.2020

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в российское правительство письмо, в котором предлагается заморозить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на уровне прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию послания парламентария.



По задумке парламентария, заморозка уровня роста тарифов ЖКХ поможет предотвратить резкое увеличение финансовой нагрузки на граждан в период распространения коронавируса. Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента. Он предлагает ориентироваться на прошлогодний показатель.

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