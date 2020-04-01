Лукашенко заявил, что Россия отказалась продавать гречку Белоруссии

14:15 | 21.04.2020

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Россия отказалась продавать гречку республике и поручил чиновникам производить «достойное» количество данной крупы для внутреннего рынка.



«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», - сказал Лукашенко в разговоре с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем.

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