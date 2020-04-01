В Надтеречном районе Чечни заметили федеральные войска

13:50 | 21.04.2020

Жители Надтеречного района Чеченской Республики заметили в регионе федеральные войска. Скопление военных машин, в частности «Уралов», и палаточные городки заметили в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское, сообщает «Новая газета». Там возможно проходят учения, предположили источники газеты в силовых структурах Надтеречного района. Собеседники признались: они о появлении федеральных войск не знали.

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