Россия и мир
13:41 | 21.04.2020
По данным СМИ, власти РФ планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники
По данным издания, первый сценарий предполагает продление карантина до конца майских праздников, то есть до 11 мая. Россияне в этом году официально отдыхают с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Рабочие дни с 6 по 8 мая могу сделать нерабочими. Второй вариант подразумевает, что изоляция продлится до середины мая или даже до лета, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, сообщают источники издания.
В этом году праздничные дни будут длиться с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Между ними будут три рабочих дня – с 6 по 8 мая.
© «Вечерние ведомости»
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