По данным СМИ, власти РФ планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники

13:41 | 21.04.2020

Федеральные власти рассматривают вопрос о продлении режима самоизоляции на майские праздники, в этом случае рабочие дни между праздниками будут объявлены нерабочими. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, участвующий в обсуждении вопроса.



По данным издания, первый сценарий предполагает продление карантина до конца майских праздников, то есть до 11 мая. Россияне в этом году официально отдыхают с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Рабочие дни с 6 по 8 мая могу сделать нерабочими. Второй вариант подразумевает, что изоляция продлится до середины мая или даже до лета, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, сообщают источники издания.



В этом году праздничные дни будут длиться с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Между ними будут три рабочих дня – с 6 по 8 мая.

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