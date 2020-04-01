Производители продуктов просят власти РФ на время отменить скидки в магазинах

13:23 | 21.04.2020

Производители продуктов и напитков требуют запретить в магазинах акции и скидки на товары. Несколько ассоциаций, куда входят и сельскохозяйственные предприятия, обратились с таким требованием к премьеру Мишустину, передает «Ведомости».



Также авторы письма просят премьера Михаила Мишустина обязать торговые сети закрепить в договорах мораторий на штрафы и неустойки за недопоставку и несвоевременную поставку товаров.

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