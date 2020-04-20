Американские СМИ сообщили об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

12:58 | 21.04.2020

Здоровье председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына ухудшилось после перенесенной им операции. В настоящее время США изучают разведывательные данные о его состоянии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.



Поводом для обсуждения здоровья главы КНДР послужило то, что 15 апреля он отсутствовал на торжестве по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена, передает gazeta.ru.



При этом в Южной Корее не подтверждают информацию о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына. «До сих пор внутри Северной Кореи не было заметно специфических тенденций. Нам нечем подтвердить слухи о проблемах со здоровьем у председателя Кима», — подчеркнул официальный представитель администрации президента Республики Корея Кан Мин Сок.

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