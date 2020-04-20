Цена майских фьючерсов на нефть WTI снова упала до отрицательных значений

12:52 | 21.04.2020

Цена майских фьючерсов на нефть WTI снова опустилась ниже нулевой отметки. Согласно данным торгов Нью-Йоркской биржи (NYMEX) на утро вторника, ее стоимость составила минус $0,3 за баррель, пишет «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что стоимость WTI поднялась до положительных значений после рекордного обвала на 300%.



Напомним, 20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.

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