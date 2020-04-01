Жесткий пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

17:27 | 20.04.2020

До 1 мая будет продлен жесткий пропускной режим, этого будет достаточно для снижения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в понедельник, передает iz.ru.



Он уточнил, что на этой неделе со среды в Москве вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на транспорте, как в метро и наземном общественном транспорте, так и на личных автомобилях.



Как напоминает lenta.ru, в течение марта-апреля московские власти постепенно ужесточали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Так, в городе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без веской причины.

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