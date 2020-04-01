Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди

17:23 | 20.04.2020

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди. Об этом заявил Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».



«Нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал он.



При этом Путин подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается сложной. При этом, по его словам, процесс распространения нового вируса удалось притормозить.

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