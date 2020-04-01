Лондонский суд перенёс дату слушания по вопросу экстрадиции Тинькова в США

17:01 | 20.04.2020

Слушания по вопросу экстрадиции российского предпринимателя Олега Тинькова в США перенесли с 27 апреля на более позднюю дату. Об этом сообщили в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне. Ранее сообщалось, что что из-за пандемии коронавируса слушания были запланированы в формате видеоконференции, но теперь в суде отказались и от этого.



Напомним, Олега Тинькова обвиняют в сокрытии миллиарда долларов и подачи ложной налоговой декларации. Об этом говорится на сайте министерства юстиции США. Тинькову грозит шесть лет тюрьмы.

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