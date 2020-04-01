Путин заявил о замедлении процесса распространения COVID-19 в России

16:48 | 20.04.2020

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке, этот процесс удалось притормозить, заявил Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает РБК.



«В целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться нельзя», — сказал он.



За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший, сообщает gazeta.ru.

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