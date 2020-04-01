Репетировавших парад Победы военных отправили на двухнедельный карантин

14:09 | 20.04.2020

Военные, которые участвовали в репетициях парада Победы в Москве, начали возвращаться в места постоянной дислокации и по возвращении пройдут двухнедельный карантин. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Что касается военной техники, то она оставлена на хранение на территории Западного военного округа.



Решение о возвращении солдат было принято после переноса даты сроков проведения военного парада на Красной площади.

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