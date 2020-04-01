Президент Чехии Милош Земан призвал оставить границы страны закрытыми на год

14:01 | 20.04.2020

Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год для предотвращения новой волны эпидемии, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире пражского радио F1. Президент указал на то, что если границы страны открыть раньше, то существует опасность того, что вирус снова проникнет в Чехию.



Отмечается, что власти всерьез рассматривают варианты ослабления карантина, введенного в стране 16 марта. В настоящий момент в Чехии выявлено более 6 тысяч случаев COVID-19, 170 человек скончались, передает Kp.ru.

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