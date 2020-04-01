Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру

13:50 | 20.04.2020

Американец Тони Фергюсон призвал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, напомнив о срыве их поединка, который должен был пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249, передает rg.ru. «Хабиб понимает это сам. Думаю, ему пора уходить. Он, собственно, это и сделал сам – сбежал на трясущихся ногах», – сказал Фергюсон.



Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, а бой был перенесен на 9 мая.

© «Вечерние ведомости»