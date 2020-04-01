Россия и мир
13:50 | 20.04.2020
Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру
Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, а бой был перенесен на 9 мая.
© «Вечерние ведомости»
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