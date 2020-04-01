АСИ предложило во время пандемии выдавать мигрантам пособие по безработице

13:45 | 20.04.2020

Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило премьер-министру Михаилу Мишустину перечень предложений по регулированию рынка труда и занятости в связи с распространением коронавируса COVID-19. Одна из инициатив — временно уравнять мигрантов в правах с гражданами России, чтобы они смогли получать пособие по безработице, передает РБК.



Данный шаг предложен в качестве комплекса мер поддержки в сфере рынка труда и занятости в условиях коронавируса. Отмечается, что приравнять к гражданам планируется только трудоустроенных мигрантов. Предполагается, что они смогут получить пособия по безработице, а также ряд других льгот.



АСИ привело в пример Португалию, где к гражданам страны приравняли 580 тысяч мигрантов.

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