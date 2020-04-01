Снижение численности населения зафиксировали в 59 регионах России

13:33 | 20.04.2020

В России за период с 2017 по 2019 год зафиксировано снижение населения на 0,04% за счёт роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. При этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли.



Наибольший прирост населения среди регионов наблюдается в Ингушетии (+5,5%), Севастополе (+4,8%), Ленинградской области (+4,7%), Московской области (+3,6%), в Чечне (+4,5%) и в Тюменской области (+ 4%).



Естественная убыль населения за период с 2017 по 2019 год составила 55,8 тысячи человек. Самое большое сокращение в Магаданской области (–3,7%), Еврейской автономной области (–3,6%) и Коми (–3,5%).



По данным на 1 января 2020 года, численность населения России — 146,748 млн человек.

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