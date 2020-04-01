РПЛ планирует возобновить проведение футбольного сезона в период с середины июня по середину июля

13:22 | 20.04.2020

Российская премьер-лига планирует возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон в период с середины июня до середины июля. Об этом говорится на официальном сайте РПЛ.



Дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Турнир был прерван в середине марта. В руководстве лиги не исключают, что оставшиеся встречи в нынешнем сезоне будут доигрывать без зрителей, сообщает «Эхо Москвы».

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