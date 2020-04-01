В канадской провинции Новая Шотландия стрелок в полицейской форме убил 16 человек

13:12 | 20.04.2020

В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали по меньшей мере 16 человек, передает CBC News со ссылкой на комиссара полиции.



По словам полицейских, которых цитирует The Associated Press, несколько тел были обнаружены внутри и снаружи одного дома в небольшом сельском городке Портапике, а несколько домов были подожжены. Тела жертв были найдены в других местах. Стражи порядка нейтрализовали боевика спустя 12 часов после того, как он открыл огонь.



Сообщается, что стрельбу устроил 51-летний житель Канады Гэбриел Уортман. После первых убийств он начал ездить на автомобиле Chevy Tracker, напоминающем полицейскую машину между городами Новой Шотландии, стреляя в людей, поджигая дома и автомобили. Видимо, преступник намеренно выбрал первых жертв, затем он убивал случайных людей. Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны.

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