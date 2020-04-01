Россия и мир
17:16 | 17.04.2020
Набиуллина выступила против прямой раздачи денег россиянам на фоне пандемии
Единовременные пособия в качестве смягчения кризиса и поддержания спроса уже применяют во многих западных странах. В частности, Греция выплачивает всем разовое пособие 800 евро (70,5 тысячи рублей). Германия выделяет гражданам, имеющим зарегистрированные счета, 5 тысяч евро. В Японии размер прямой выплаты составляет 100 тысяч йен ($927).
Ранее некоторые российские экономисты призвали власти раздать деньги гражданам страны.
© «Вечерние ведомости»
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