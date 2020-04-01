Набиуллина выступила против прямой раздачи денег россиянам на фоне пандемии

17:16 | 17.04.2020

Глава Центробанка России Набиуллина заявила, что раздача «денег с вертолета» как инструмент денежно-кредитной политики в стране не актуальна, передает РИА «Новости». По ее мнению, такая мера применяется в крайнем случае, а в России еще сохранились другие инструменты поддержки. Также глава ЦБ попросила не путать раздачу денег с адресной социальной помощью, которая необходима.



Единовременные пособия в качестве смягчения кризиса и поддержания спроса уже применяют во многих западных странах. В частности, Греция выплачивает всем разовое пособие 800 евро (70,5 тысячи рублей). Германия выделяет гражданам, имеющим зарегистрированные счета, 5 тысяч евро. В Японии размер прямой выплаты составляет 100 тысяч йен ($927).



Ранее некоторые российские экономисты призвали власти раздать деньги гражданам страны.

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