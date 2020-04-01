Минобороны сообщило о заражении коронавирусом 31 воспитанника Нахимовского училища

16:54 | 17.04.2020

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища нашли коронавирус, сообщили в Минобороны РФ. «Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве», — сообщили в министерстве.



В ведомстве уточнили, что воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не участвовали в тренировках парадных расчётов парада Победы в Алабино.



Нахимовцы с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в санаторий на карантин.

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