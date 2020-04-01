Медведев допустил ужесточение мер в связи с пандемией коронавируса

16:48 | 17.04.2020

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев не исключил, что для борьбы с пандемией коронавируса в стране может потребоваться ужесточение ограничений, так как ситуация развивается в тревожном ключе, передает MK.ru.



«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожном ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать», — подчеркнул Медведев.



По мнению Медведева, вводимые «меры зависят от отношений в обществе», и все, что действуют в одной стране, не обязательно будет действовать в другой.

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