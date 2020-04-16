В первом квартале 2020 года ВВП Китая из-за коронавируса рухнул на рекордные 7%

13:15 | 17.04.2020

ВВП Китая на фоне пандемии коронавируса сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР. Отмечается, что показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.



Сфера услуг за данный период сократилась на 5,2% до $1,73 трлн, промышленность – на 9,6% до $1,04 трлн, аграрный сектор – на 3,2% до $142,82 млрд.



Как напоминает РИА «Новости», в первом квартале прошлого года ВВП КНР увеличился на 6,4%. По итогам прошлого года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.

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